Raveau Nièvre EUR 4 7 Tous à vos agendas !! La Randouillette est enfin de retour (après tout ce temps

Sous forme de RandouSoupe

Inscription départ et arrivée sur la place de Raveau.

6 km- 4 € départ à 10 h

12 km – 6 € départ à 9 h

18 km -7 € départ à 8 h

