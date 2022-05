Randou gourmande à Vianne Vianne Vianne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Vianne Lot-et-Garonne Vianne Organisée par l’association culture et loisirs de Vianne au profit du Comité de Cancérologie de Lot-et-Garonne.

8h : inscription, petit-déjeuner à la place des Marronniers.

9h : départ de la place des Marronniers.

10h30 : casse-croûte.

13h : halte de résistance (magret…)

16h : au retour dessert café.

