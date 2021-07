RandoTram – Samedi 17 juillet 2021 Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Noisiel.

>>> **Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson (77)** : [_La Bibliothèque grise, ch. 4 : Objets parlants_](https://tram-idf.fr/bibliotheque-grise-ch-4-objets-parlants-ferme-buisson/) Visite de l’exposition en présence de Charlotte Marinier de l’équipe du centre d’art >>> **frac île-de-france, le château (77)** : [_Children Power_](https://tram-idf.fr/children-power-frac-chateau/), une exposition sur l’enfance Visite guidée avec Charlie Jeulin, médiateur du frac _Randonnée d’environ 4 – 5 km entre les deux étapes de ce parcours_ **Rendez-vous à 14h devant la Gare RER de Noisiel** _Adresse : Allée Jean-Paul Sartre, 77186 Noisiel_ _Accès : RER A (depuis Paris dir. Marne-la-Vallée/Chessy) – arrêt Noisiel_ À votre arrivée sur place, merci de venir rencontrer Mathilde afin qu’elle note votre présence avant le début du parcours. **Si vous le souhaitez, nous vous proposons une navette à destination de Paris pour le retour :** **La journée se termine vers 18h30, après notre retour en minibus sur Paris.** _Adresse : 2 Avenue du Trône, 75012 Paris_ _Accès : RER A et Métro lignes 1, 2, 6 et 9 – arrêt Nation. Bus lignes 26, 56, 86, 215, 351._ L’heure de fin est approximative et susceptible d’évoluer au cours de l’après-midi. Jauge limitée, port du masque obligatoire pendant les visites et dans l’autocar, gel hydroalcoolique disponible sur place. Renseignements : 01 53 34 64 43 / [taxitram@tram-idf.fr](mailto:taxitram@tram-idf.fr) Les sorties estivales de TRAM en 2021, ce sont 10 balades culturelles vers une sélection de deux lieux d’art du réseau TRAM pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, visiter des expositions et vivre des moments privilégiés en compagnie des artistes, des commissaires d’expositions ou des équipes. Les sorties estivales de TRAM sont organisées avec le soutien de la région Île-de-France dans le cadre de l’événement #MONÉTÉMARÉGION.

Tarif unique et préférentiel de 6€ comprenant le déplacement en autocar, les entrées et visites accompagnées.

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson allée de la ferme, noisiel Noisiel La Mare Blanche Seine-et-Marne



