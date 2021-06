RandoTram – Samedi 10 juillet 2021 Musée MABA – Fondation des Artistes, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nogent-sur-Marne.

>>> **MABA (94)** : [_Le Serpent Noir_](https://tram-idf.fr/cecile-hartmann-maba/) de Cécile Hartmann Visite de l’exposition en présence de Vanessa Silvera, médiatrice du centre d’art >>> **Maison Populaire (93)** : [_the many faced god·dess_](https://tram-idf.fr/the-many-faced-god%C2%B7dess-maison-populaire/) Visite de l’exposition suivie d’une performance de l’artiste Élodie Petit dans le cadre du _NO NO FEST_ **_Randonnée d’environ 6-7km entre les deux étapes de ce parcours_** **Rendez-vous à 14h devant la MABA** _Adresse : 16 rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne_ _Accès : Métro ligne 1 – arrêt Château de Vincennes puis bus 114 – arrêt Sous-préfecture. RER A : Nogent-Sur-Marne (10 min à pied). RER E : Nogent-Le Perreux (8 min à pied)_ À votre arrivée sur place, merci de venir rencontrer Sophie afin qu’elle note votre présence avant le début du parcours. **La journée se termine vers 18h30, à l’issue de la visite à la Maison Populaire.** _Adresse : 9 bis rue Dombasle, 93100 Montreuil_ _Accès : Métro ligne 9 – arrêt Mairie de Montreuil_ L’heure de fin est approximative et susceptible d’évoluer au cours de l’après-midi. Jauge limitée, port du masque obligatoire pendant les visites et gel hydroalcoolique disponible sur place. Renseignements : 01 53 34 64 43 / [taxitram@tram-idf.fr](mailto:taxitram@tram-idf.fr) Les sorties estivales de TRAM en 2021, ce sont 10 balades culturelles vers une sélection de deux lieux d’art du réseau TRAM pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, visiter des expositions et vivre des moments privilégiés en compagnie des artistes, des commissaires d’expositions ou des équipes. Les sorties estivales de TRAM sont organisées avec le soutien de la région Île-de-France dans le cadre de l’événement #MONÉTÉMARÉGION.

Tarif unique et préférentiel de 6€ comprenant les entrées et visites accompagnées.

Balade culturelle vers une sélection de deux lieux d’art du réseau TRAM pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France.

