>>> **Bétonsalon – centre d’art et de recherche, Paris 13e (75)** : [_Le corps fait grève_](https://tram-idf.fr/le-corps-fait-greve-betonsalon/) Visite en présence d’Emilie Renard, directrice du centre d’art et commissaire de l’exposition >>> **La Fab, Paris 13e (75)** : [_Regards Hors-Champ et Paysages_](https://la-fab.com/) de la collection agnès b.et [_Vive l’Afrique !! Les découvertes d’André Magnin_](https://la-fab.com/) >>> **Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac (94)** : [_Cima Cima_](https://tram-idf.fr/kapwani-kiwanga-cima-cima-le-credac/) de Kapwani Kiwanga Visite guidée avec Julia Leclerc de l’équipe du centre d’art **Rendez-vous à 14h devant Bétonsalon – centre d’art et de recherche** Adresse : 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris Accès : Métro : Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14 ou RER C) Tram ligne T3 À votre arrivée sur place, merci de venir rencontrer l’équipe afin que nous notions votre présence avant le début du parcours. **La journée se termine vers 18h, à l’issue de la visite au Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac.** Adresse : La Manufacture des Œillets 1 place Pierre Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine Accès : Mairie d’Ivry (ligne 7). RER ligne C, station Ivry-sur-Seine L’heure de fin est approximative et susceptible d’évoluer au cours de l’après-midi. Jauge limitée, port du masque obligatoire tout au long du parcours et gel hydroalcoolique disponible sur place. Renseignements : 01 53 34 64 43 / [[taxitram@tram-idf.fr](mailto:taxitram@tram-idf.fr)](mailto:taxitram@tram-idf.fr) Les sorties estivales de TRAM en 2021, ce sont 10 balades culturelles vers une sélection de deux lieux d’art du réseau TRAM pour partir à la découverte de la création contemporaine en Île-de-France, visiter des expositions et vivre des moments privilégiés en compagnie des artistes, des commissaires d’expositions ou des équipes. Les sorties estivales de TRAM sont organisées avec le soutien de la région Île-de-France dans le cadre de l’événement #MONÉTÉMARÉGION.

Tarif unique et préférentiel de 6€ comprenant les entrées et visites accompagnées.

dans le cadre de l’opération mon été ma région Bétonsalon – centre d’art et de recherche 70 Quai Panhard et Levassor, 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

