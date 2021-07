Arc-et-Senans Arc-et-Senans Arc-et-Senans, Doubs Randos VTT à assistance électrique Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Doubs

Randos VTT à assistance électrique Arc-et-Senans, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Arc-et-Senans. Randos VTT à assistance électrique 2021-07-14 – 2021-07-14

Arc-et-Senans Doubs Cet été, venez décharger vos batteries en déchargeant les VTT à assistance électrique. Parcours à thème commentés. Taille minimum : 1,55m. Café d’accueil inclus dans le prix. Deux parcours sont proposés. campinglasaline@gmail.com https://www.campinglasaline.fr/ Cet été, venez décharger vos batteries en déchargeant les VTT à assistance électrique. Parcours à thème commentés. Taille minimum : 1,55m. Café d’accueil inclus dans le prix. Deux parcours sont proposés. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Arc-et-Senans, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Arc-et-Senans Adresse Ville Arc-et-Senans lieuville 47.0351#5.7673