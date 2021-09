Randos pour Tous ! Domaine de Chamarande, 24 octobre 2021, Chamarande.

Randos pour Tous !

Domaine de Chamarande, le dimanche 24 octobre à 07:00

Le dimanche 24 octobre 2021 plusieurs randonnées ouvertes à tous, gratuites et sur inscription vous sont proposées. Il y en a pour tous les goûts et depuis plusieurs points de départ. Tous les randonneurs se retrouveront à l’Allée royale du château de Chamarande entre 12h30 et 13h30 pour un apéritif offert par le CDRP 91 et pour la pause pique-nique sortis des sacs. Plus d’infos sur : [https://www.rando91.com/evenements/randos-pour-tous-2021](https://www.rando91.com/evenements/randos-pour-tous-2021)

Gratuit, ouvert à tous, sur inscription

Le dimanche 24 octobre 2021 plusieurs randonnées ouvertes à tous, gratuites et sur inscription vous sont proposées.

Domaine de Chamarande Rue du Commandant Maurice Arnoux, Chamarande, France Chamarande Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T07:00:00 2021-10-24T18:00:00