Randos La Val Madouas Ploudalmézeau Ploudalmézeau Catégories d’évènement: Finistre

Ploudalmézeau

Randos La Val Madouas Ploudalmézeau, 23 octobre 2022, Ploudalmézeau. Randos La Val Madouas

Halle Multifonctions Rue Saint-Vincent Ferrier Ploudalmézeau Finistre OT IROISE BRETAGNE Rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions

2022-10-23 08:45:00 – 2024-12-12 12:00:00

Rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions

Ploudalmézeau

Finistre Ploudalmézeau Avec le soutien de la commune de Ploudalmézeau et de nombreux partenaires, le to2p, le Fan Club Valentin Madouas et innovéo (le fonds de dotation du CHU de Brest) coorganiseront la troisième édition de « La Val Madouas » le matin du dimanche 23 octobre prochain. Au programme, trois randos cyclo (15, 30 et 65 km) et une rando marche + footing nature sans classement (10 km) – en présence de Valentin, naturellement. La randonnée sera ouverte aux licenciés et aux non licenciés. La présentation du certificat de non contre-indication n’est pas obligatoire. Toutefois, il est recommandé aux participants de passer un examen médical annuel préalable à toute activité sportive.

Les jeunes de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un majeur. to2p29@gmail.com +33 6 24 79 25 94 https://to2p.org/ Rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT IROISE BRETAGNE

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Ploudalmézeau Autres Lieu Ploudalmézeau Adresse Ploudalmézeau Finistre OT IROISE BRETAGNE Rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ville Ploudalmézeau lieuville Rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Departement Finistre

Ploudalmézeau Ploudalmézeau Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudalmezeau/

Randos La Val Madouas Ploudalmézeau 2022-10-23 was last modified: by Randos La Val Madouas Ploudalmézeau Ploudalmézeau 23 octobre 2022 Finistre Halle Multifonctions Rue Saint-Vincent Ferrier Ploudalmézeau Finistre OT IROISE BRETAGNE Ploudalmézeau

Ploudalmézeau Finistre