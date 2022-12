Randos haut jura vtt – Rando Pédestre dans la neige : Les Molunes Septmoncel les Molunes Septmoncel les Molunes Catégories d’évènement: Jura

Septmoncel les Molunes

27 décembre 2022, Septmoncel les Molunes

2022-12-27 – 2022-12-27 Septmoncel les Molunes

Jura Randos haut jura vtt – Rando Pédestre dans la neige : Les Molunes Mardi 27 décembre, départ à 10h au parking de La Vie Neuve aux Molunes. 2h30 à 3h de balade. Niveau : Facile, Moyen Distance : 6 km. Les Platières, Cariche depuis La Vie-Neuve.. Paysages de Hautes-Combes, vue sur les Monts-Jura. Adultes : 22€ et enfants de moins de 14 ans : 7€. Bonnes chaussures, eau, collation, vêtements chauds pour l’hiver. Coordonnées GPS envoyées à la réservation. Septmoncel les Molunes

