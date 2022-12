Randos haut jura vtt – A l’Abbaye en Grandvaux Septmoncel les Molunes Septmoncel les Molunes Catégories d’évènement: Jura

Jura Randos haut jura vtt – A l’Abbaye en Grandvaux Vendredi 30 décembre, départ à 9h30 au parking de l’Eglise. Le lac de l’Abbaye et ses belvédères : lac, belvédères, sapin-président et Ermitage des Frasses. Durée : 3 heures. Distance : 10 km. Adultes : 22€ et enfants de moins de 14 ans : 7€. Septmoncel les Molunes

