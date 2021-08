Ouistreham Ouistreham Calvados, Ouistreham Randos en vélo – Tour de Normandie Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham Calvados Ouistreham Venez participer à une rando à vélo proposée par le Tour de Normandie !

Parcours de Ouistreham Riva-Bella à Vimoutiers au choix : 70km, 84km ou 110km.

100% des inscriptions sont reversées au secours populaire.

Informations pratiques : Accueil à 7h30, départ à 8h.Rendez-vous sur la place Alfred ThomasTarifs par étape : Distances supérieures à 80km : 10€ comprenant le ravitaillement et la restauration à l’arrivée Autres distances : 5€ comprenant le ravitaillement. Rando famille : 1€/adulte comprenant boisson au retour.Gratuit pour les – de 13 ans.Lot offert à tous les participantsInformations & inscriptions : www.tourdenormandiecycliste.fr-jlblavette@tdncycliste.com – 06.22.08.76.85 Télécharger le bulletin d’inscription Venez participer à une rando à vélo proposée par le Tour de Normandie ! Parcours de Ouistreham Riva-Bella à Vimoutiers au choix : 70km, 84km ou 110km. 100% des inscriptions sont… jlblavette@tdncycliste.com +33 6 22 08 76 85 https://www.tourdenormandiecycliste.fr/ Venez participer à une rando à vélo proposée par le Tour de Normandie !

