Randos d’été Phare à Phare Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: 29880

Plouguerneau

Randos d’été Phare à Phare Plouguerneau, 23 juillet 2022, Plouguerneau. Randos d’été Phare à Phare Plouguerneau

2022-07-23 – 2022-07-23

Plouguerneau 29880 Départ du phare de Pontusval à Brignogan pour arriver devant le phare de l’île Vierge (pointe du Kastell ac’h) à Plouguerneau. 35km maximum et possibilité de ne faire qu’une partie du parcours.

Balade côtière par le GR34 (sentier des douaniers), des paysages à couper le souffle ! Des bénévoles accompagnent les marcheurs.

Points de départs possibles, à chacun son rythme :

– 35km : Brignogan plage de Pontusval, 8h30 à 9h

-29km : Kerlouan Boutrouille (Station SNSM), 9h30 à 10h30

-18km : Guisseny Le Curnic (Centre Nautique), 12h00 à 13h30

-10km : Plouguerneau Kreac’h an Avel, 13h30 à 15h Ravitaillements offert sur le parcours (eau, fruits secs, oranges, …..). Pique-nique au Curnic à Guisseny (Centre Nautique) transporté par l’organisation sur le site

du pique-nique. A l’arrivée : goûter breton et animation (groupe de musique traditionnelle). Retour en car : dépôt à chaque point de départ Inscriptions : dans les offices de tourismes de la côte des légendes et du pays des abers et sur place à chaque point de départ, 6 euros (gratuit – 12 ans) + 1 euro de consigne gobelet Renseignements : Auprès des offices de tourisme : de Lesneven côte des légendes et du pays des abers. pha29880@gmail.com https://plouguerneau.net/ Départ du phare de Pontusval à Brignogan pour arriver devant le phare de l’île Vierge (pointe du Kastell ac’h) à Plouguerneau. 35km maximum et possibilité de ne faire qu’une partie du parcours.

Balade côtière par le GR34 (sentier des douaniers), des paysages à couper le souffle ! Des bénévoles accompagnent les marcheurs.

Points de départs possibles, à chacun son rythme :

– 35km : Brignogan plage de Pontusval, 8h30 à 9h

-29km : Kerlouan Boutrouille (Station SNSM), 9h30 à 10h30

-18km : Guisseny Le Curnic (Centre Nautique), 12h00 à 13h30

-10km : Plouguerneau Kreac’h an Avel, 13h30 à 15h Ravitaillements offert sur le parcours (eau, fruits secs, oranges, …..). Pique-nique au Curnic à Guisseny (Centre Nautique) transporté par l’organisation sur le site

du pique-nique. A l’arrivée : goûter breton et animation (groupe de musique traditionnelle). Retour en car : dépôt à chaque point de départ Inscriptions : dans les offices de tourismes de la côte des légendes et du pays des abers et sur place à chaque point de départ, 6 euros (gratuit – 12 ans) + 1 euro de consigne gobelet Renseignements : Auprès des offices de tourisme : de Lesneven côte des légendes et du pays des abers. Plouguerneau

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 29880, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Ville Plouguerneau lieuville Plouguerneau Departement 29880

Plouguerneau Plouguerneau 29880 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/

Randos d’été Phare à Phare Plouguerneau 2022-07-23 was last modified: by Randos d’été Phare à Phare Plouguerneau Plouguerneau 23 juillet 2022 29880 Plouguerneau

Plouguerneau 29880