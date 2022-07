randos d’été à Ploubazlanec Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Ploubazlanec Rando Ploubaz propose 4 randonnées estivales sur les sentiers de Ploubazlanec. 2 circuits de 7 à 8 km de difficulté moyenne.(enfants de moins de 12 ans accompagnés) randoploubaz@gmail.com +33 6 08 85 86 41 Rando Ploubaz propose 4 randonnées estivales sur les sentiers de Ploubazlanec. 2 circuits de 7 à 8 km de difficulté moyenne.(enfants de moins de 12 ans accompagnés) Place de l’église 4 Rue Abbé le Jeune Ploubazlanec

