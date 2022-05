RANDOS DES LACS Badonviller, 5 juin 2022, Badonviller.

Rue de l'Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller



Badonviller 54540 Badonviller

Le CC VTT de Badonviller a le plaisir de vous inviter à sa célèbre Rando des Lacs autour de Pierre Percée. 4 circuits route (30, 60, 90 et 120 Km), 4 circuits VTT (10, 20, 35 et 45 Km), 2 randos pédestres (5 et 12 Km). Départs de 7h à 11h.

Buvette et petite restauration. Sur place, on prend soin de vous avec de nombreux services : douches, lavage vélo, assistance technique et des plans des circuits.

Télécharger le bulletin d’inscription : www.ccvtt-badonviller.com

pasle@aol.com +33 6 95 54 19 23 http://www.ccvtt-badonviller.com/

CCVTT Badonviller



