Sainte-Opportune Orne Sainte-Opportune L’association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle! Sainte Opportune:

Nouveau circuit disponible sur Montagnes de Normandie. 10 km pour découvrir ce village de Sainte Opportune. Le nom de la localité est attesté sous la forme Sancta Oportuna vers 1200.

La paroisse était dédiée à sainte Opportune, née à Exmes vers 720 près d’Argentan qui était abbesse de Monastériolum situé pense-t-on à Montreuil-la-Cambe. L’association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle! Sainte Opportune:

