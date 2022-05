Randos de l’ABC- Montilly Montilly-sur-Noireau Montilly-sur-Noireau Catégories d’évènement: Montilly-sur-Noireau

Orne

Randos de l’ABC- Montilly Montilly-sur-Noireau, 20 septembre 2022, Montilly-sur-Noireau. Randos de l’ABC- Montilly Montilly-sur-Noireau

2022-09-20 13:45:00 13:45:00 – 2022-09-20 17:00:00 17:00:00

Montilly-sur-Noireau Orne Montilly-sur-Noireau L’association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle! Montilly: Beaumanoir nL’histoire du Château de Beaumanoir est liée à celle de la France. Le premier château du XVème siècle appartenait à la famille de Laval. En 1672, il devint propriété de Jean du Rosel chevalier de Beaumanoir . nLe neveu de Jean, Philbert du Rosel, de Beaumanoir, est né le 17 avril 1715 à Montilly. Après une carrière militaire exemplaire, il fut nommé gouverneur de la Corse vers 1770. Devenu ami de la famille Bonaparte, il porta une affection particulière au petit Napoléon, futur empereur. Les ressources de la famille Bonaparte étant insuffisantes pour permettre à leur jeune fils de suivre les études militaires en France, Philippe du Rosel avança généreusement l’argent nécessaire. Le jeune Bonaparte fit donc un séjour dans ce château Distance: 6 km L’association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle! Montilly: Beaumanoir nL’histoire du Château de Beaumanoir est… L’association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle! Montilly: Beaumanoir nL’histoire du Château de Beaumanoir est liée à celle de la France. Le premier château du XVème siècle appartenait à la famille de Laval. En 1672, il devint propriété de Jean du Rosel chevalier de Beaumanoir . nLe neveu de Jean, Philbert du Rosel, de Beaumanoir, est né le 17 avril 1715 à Montilly. Après une carrière militaire exemplaire, il fut nommé gouverneur de la Corse vers 1770. Devenu ami de la famille Bonaparte, il porta une affection particulière au petit Napoléon, futur empereur. Les ressources de la famille Bonaparte étant insuffisantes pour permettre à leur jeune fils de suivre les études militaires en France, Philippe du Rosel avança généreusement l’argent nécessaire. Le jeune Bonaparte fit donc un séjour dans ce château Distance: 6 km Montilly-sur-Noireau

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Montilly-sur-Noireau, Orne Autres Lieu Montilly-sur-Noireau Adresse Ville Montilly-sur-Noireau lieuville Montilly-sur-Noireau Departement Orne

Montilly-sur-Noireau Montilly-sur-Noireau Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montilly-sur-noireau/

Randos de l’ABC- Montilly Montilly-sur-Noireau 2022-09-20 was last modified: by Randos de l’ABC- Montilly Montilly-sur-Noireau Montilly-sur-Noireau 20 septembre 2022 Montilly-sur-Noireau Orne

Montilly-sur-Noireau Orne