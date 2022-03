Randos de l’ABC- Le Marais de Briouze Briouze, 17 mai 2022, Briouze.

Randos de l’ABC- Le Marais de Briouze Briouze

2022-05-17 13:45:00 13:45:00 – 2022-05-17 17:00:00 17:00:00

Briouze Orne Briouze

L’association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle!

Le Marais de Briouze: Le plus grand marécage de l’Orne

Situé dans le pays du Houlme, au cœur du Bocage normand, le Grand Hazé est un paysage de 200 hectares de mares, de tourbières, de roselière et de bois tourbeux.

Le Marais abrite une faune et une flore riches, originales et souvent très rares. Le marais est le premier site de reproduction des oiseaux de l’Orne avec 170 espèces recensées. Le long du sentier du Breuil, vous croiserez peut-être d’autres animaux plus inattendus : les chevaux camarguais et les bovins écossais chargés de l’entretien des marais.

+33 6 70 23 57 02

