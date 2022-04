Randos de l’ABC- La Lande Saint Siméon La Lande-Saint-Siméon La Lande-Saint-Siméon Catégories d’évènement: La Lande-Saint-Siméon

2022-05-03 13:45:00 13:45:00 – 2022-05-03 17:00:00 17:00:00

La Lande-Saint-Siméon Orne La Lande-Saint-Siméon L’association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle! La Lande Saint Siméon: la voie romaine

