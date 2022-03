Randos de l’ABC- Berjou Berjou Berjou Catégories d’évènement: Berjou

L'association Bichoise des Chemins de Terre fête ses 30 ans. Sillonez nos chemins du bocage et découvrez des odeurs, des monuments dissimulés ainsi que des panoramas à couper le souffle! Berjou: Revenez sur les pas des libérateurs britanniques lors de la bataille de Berjou. Les 15 et 16 août 1944, la vallée du Noireau fut le théâtre d'un lourd affrontement. Ce circuit vous permet de suivre le chemin emprunté par les soldats anglais lors de la traversée du Noireau. Pique-nique à prévoir.

