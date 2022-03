Randos Cyclotourisme – 8 en Haute Gardonnenque Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard Gard Espace Paulhan Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Pour sa 46ème édition du 1er mai en Cévennes, les licenciés du club de St Jean du Gard Cyclotourisme ont le plaisir de vous annoncer la programmation de “HUIT EN HAUTE GARDONNENQUE”.Dans les Cévennes gardoises et lozériennes, venez pédaler sur des parcours sur route et découvrez une région, son histoire, sa culture, ses hommes. Plusieurs parcours au choix sont proposés GRAND PARCOURS : 114 km, dénivelé 2080 mSt Jean du Gard, St Etienne Vallée Française, Col de Prentigarde, Col de la Croix de Bourel, St Germain de Calberte (ravitaillement) Plan de Fontmort, Barre des Cévennes, Le Pompidou, St Jean du Gard. MOYEN PARCOURS : 80 km, dénivelé 1720 mSt Jean du Gard, St Etienne Vallée Française, Col de Prentigarde, St Germain de Calberte (ravitaillement), St Martin de Lansuscle, Ste Croix Vallée Française, St Roman de Tousque, St Jean du Gard. PETIT PARCOURS : 50 km, dénivelé 760 m St Jean du Gard, St Etienne Vallée Française, la Bastide, St Germain de Calberte (ravitaillement), St Etienne Vallée Française, St Jean du Gard. Pour la 1ère fois un PARCOURS GRAVEL à la découverte des montagnes cévenoles et de leurs vallées secrètes : 74 km, dénivelé 1720 m. De St Jean du Gard au col de Prentigarde, en passant par la Borie, Vales, St Germain de Calberte (ravitaillement), St Etienne Vallée Française, le Martinet, le col St Pierre, descente sur St Jean du Gard par Arbousses. *Infos pratiques : – Le 1er mai 2022 à St Jean du Gard- Randonnées à caractère montagnard- Vélo de route obligatoire – Ravitaillement à St Germain de Calberte – Frais d’inscription non communiqués. A voir sur place martine.vigouroux32@orange.fr +33 6 81 59 66 10 http://sjdgcyclo.populus.ch/ Droits gérés

