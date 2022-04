Randos avec Addes Botmeur “Ronde des Korrigans” Botmeur, 12 avril 2022, Botmeur.

Randos avec Addes Botmeur “Ronde des Korrigans” Botmeur

2022-04-12 14:15:00 – 2022-04-12

Botmeur Finistère Botmeur

Promenade avec pauses contes et intervention de marionnettes. korrigans, petits êtres de légende, s’activent beaucoup dans les chemins creux, les landes et les sous-bois. Les enfants partent à leur rencontre…

2,5 km. Départ de l’ancienne école de Botmeur. Gâteaux et boissons au retour. Contes à couvert en cas d’intempéries. Durée rando : environ 2 h. Enfants à partir de 3 ans. Tarif : 8 € – 7 € à partir de 5 personnes.

+33 2 98 99 66 58 http://www.arree-randos.com/

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ