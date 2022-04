Randos avec Addes Botmeur “Randonnée des sommets” Botmeur Botmeur Catégories d’évènement: Botmeur

Randos avec Addes Botmeur "Randonnée des sommets"
24 avril 2022, 13h45
Botmeur, Finistère

Addes vous propose de passer une demi-journée sur le toit de la Bretagne, dans la partie la plus sauvage des monts d'Arrée, et de découvrir au fil des sentiers de magnifiques panoramas.. Nos deux circuits empruntent des tracés peu connus sur les communes de Botmeur, Commana, Saint-Rivoal et Plounéour-Menez. Au-delà du plaisir de marcher, la particularité des terrains traversés facilite une réelle communion avec la nature. Les chemins que nous avons choisi font découvrir les richesses de la flore, de la faune et du patrimoine. 7 km. Bonnes chaussures indispensables. Rendez-vous à 13 h 45 à l'ancienne école de Botmeur. Durée : env. 3 h30.

Contact: addesbotmeur@orange.fr +33 2 98 99 66 58

