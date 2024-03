Randos 61 Randonnée monasterienne La Madeleine-Bouvet, samedi 25 mai 2024.

Départ du château de Saussay à la Madeleine-Bouvet, passage par la vallée de la Corbionne et contournement du Mont Harout à Moutiers au Perche et retour par le pont chartrain. Ouvert aux VTT et randonneurs à pied.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-25

LA MADELEINE BOUVET

La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie g.goliard@orange.fr

