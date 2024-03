Randos 61 En balade au prieuré St Ortaire Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 25 mai 2024.

Randos 61 En balade au prieuré St Ortaire Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

C’est avec une immersion dans l’histoire de la forêt que débute cette balade vers le hameau qui doit sa réputation à l’ermite Saint Ortaire. Une halte pour les promeneurs, un joli jardin, des religieux vivant sur place et apportant une touche d’intemporel à ce lieu hors du commun où vous découvrirez deux chapelles (dont une privée) et la légende des pierres miraculeuses.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:15:00

fin : 2024-05-25

Avenue de la Ferté Macé

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie tourisme@bagnolesdelorne.com

L’événement Randos 61 En balade au prieuré St Ortaire Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-03-11 par Orne Tourisme