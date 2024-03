Randos 61 Balade Les deux crêtes Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 25 mai 2024.

Randos 61 Balade Les deux crêtes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Cette balade assez escarpée vous permettra de découvrir le parc des thermes en passant par le Saut du Capucin, les Rochers de Sommariva et Ida, vous continuerez vers le château et le Roc au Chien avant de revenir par le lac et le Casino

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:15:00

fin : 2024-05-25

Avenue de la Ferté Macé

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie tourisme@bagnolesdelorne.com

