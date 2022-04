RAND’ORIENTATION FAMILIALE – Dimanche 15 mai 2022 Lac de la Chausselière Catégorie d’évènement: Vendée

RAND’ORIENTATION FAMILIALE – Dimanche 15 mai 2022 Lac de la Chausselière, 15 mai 2022, . RAND’ORIENTATION FAMILIALE – Dimanche 15 mai 2022

Lac de la Chausselière, le dimanche 15 mai à 09:00

RAND’ORIENTATION FAMILIALE Dimanche 15 mai 2022 Départ entre 9h00 et 10h30 au Lac de la Chausselière Commune déléguée de La Guyonnière – Montaigu-Vendée. Organisée par l’APEL de La Guyonnière Inscription sur réservation ou sur place

6€ sur réservation – 8€ sur place

RAND’ORIENTATION FAMILIALE – Dimanche 15 mai 2022 – A la Chausselière – Commune déléguée de La Guyonnière – Montaigu-Vendée. Lac de la Chausselière La Chausselière – La Guyonnière, 85600 Montaigu-Vendée La Guyonnière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Vendée Autres Lieu Lac de la Chausselière Adresse La Chausselière - La Guyonnière, 85600 Montaigu-Vendée lieuville Lac de la Chausselière Departement Vendée

Lac de la Chausselière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

RAND’ORIENTATION FAMILIALE – Dimanche 15 mai 2022 Lac de la Chausselière 2022-05-15 was last modified: by RAND’ORIENTATION FAMILIALE – Dimanche 15 mai 2022 Lac de la Chausselière Lac de la Chausselière 15 mai 2022 Lac de la Chausselière

Vendée