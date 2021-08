Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord, Dordogne Rando’Renfo & Vannerie Beaumontois en Périgord Beaumontois en Périgord Catégories d’évènement: Beaumontois en Périgord

Beaumontois en Périgord Dordogne Venez découvrir une randonnée de renforcement de 3km à partir de 9h45. Démonstration du travail de l’osier par Sonia Maupas. Cette randonnée est ouverte à tout public à partir de 6 ans.

