Rando’Renfo & Dégustation de vins Issigeac, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Issigeac.

Rando’Renfo & Dégustation de vins 2021-07-14 – 2021-06-13 La Pouille Faurilles

Issigeac Dordogne

EUR 10 Venez découvrir une belle randonnée de renforcement de 3.4 km à Faurilles chez Loïc et Yann Vergniaud au « Clos du Breil ». La randonnée est accessible aux plus jeune à partir de 6ans.

Inscription et réservation obligatoires: minimum 5 personnes. Tenue confortable, chaussures fermées, gourde et chapeau conseillés.

+33 6 95 62 20 26

