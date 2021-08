Rando’Renfo & Dégustation de vins Faurilles, 18 août 2021, Faurilles.

Rando’Renfo & Dégustation de vins 2021-08-18 09:45:00 – 2021-08-18 11:15:00

Faurilles Dordogne Faurilles

Venez découvrir une belle randonnée de renforcement de 3.4 km à Faurilles chez Loïc et Yann Vergniaud au “Clos du Breil”. La randonnée est accessible aux plus jeune à partir de 6ans.

Inscription et réservation obligatoires: minimum 5 personnes. Tenue confortable, chaussures fermées, gourde et chapeau conseillés.

