Rando’Renfo & Cacahuètes Saint-Léon-d’Issigeac, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Léon-d'Issigeac.

Rando’Renfo & Cacahuètes 2021-07-12 – 2021-07-12

Saint-Léon-d’Issigeac Dordogne Saint-Léon-d’Issigeac

EUR 11 Profiter d’une belle randonnée de renforcement musculaire de 5.5km commentée avec des explications sur la culture et la torréfaction des arachides, cette randonnée sera expliquée via l’exploitation de Justine Leyssalle. Cette randonné s’adresse à tout le public à partir de 6 ans.

Inscription et réservation obligatoires: minimum 5 personnes. Tenue confortable, chaussures fermées et chapeau et gourde conseillés.

Profiter d’une belle randonnée de renforcement musculaire de 5.5km commentée avec des explications sur la culture et la torréfaction des arachides, cette randonnée sera expliquée via l’exploitation de Justine Leyssalle. Cette randonné s’adresse à tout le public à partir de 6 ans.

Inscription et réservation obligatoires: minimum 5 personnes. Tenue confortable, chaussures fermées et chapeau et gourde conseillés.

Profiter d’une belle randonnée de renforcement musculaire de 5.5km commentée avec des explications sur la culture et la torréfaction des arachides, cette randonnée sera expliquée via l’exploitation de Justine Leyssalle. Cette randonné s’adresse à tout le public à partir de 6 ans.

Inscription et réservation obligatoires: minimum 5 personnes. Tenue confortable, chaussures fermées et chapeau et gourde conseillés.

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-06-18 par