Rando’Renfo & Brunch/Dégustation vins Boisse, 3 août 2021, Boisse.

Rando’Renfo & Brunch/Dégustation vins 2021-08-03 09:45:00 – 2021-08-03 11:15:00 Boisse Auberge des Moulins de Boisse

Boisse Dordogne

Venez découvrir une randonnée de renforcement de 3km à partir de 9h45 à l’Auberge des Moulins de Boisse. Cette randonnée propose un brunch et une dégustation de vins. Le départ, ce fait chez Stéphanie et Bernard Molle avec une étape et une démonstration chez David l’éthologue et ses chevaux. Cette randonnée est ouverte à tout le public à partir de 6 ans.

Inscription et réservation obligatoires: minimum 5 personnes. Tenue confortable, chaussures fermées, gourde et chapeau conseillés.

