Randorallye de Nauviale Nauviale, 28 mai 2022, Nauviale.

Randorallye de Nauviale Nauviale

2022-05-28 – 2022-05-29

Nauviale Aveyron Nauviale

EUR Ravitaillement avec des produits locaux tous les 5 km environ et animation musicale sur plusieurs stantds.

Samedi 28 Mai 2022 :

Randonnée VTT Gastronomique

7H30 : Accueil – Inscription

9H00 à 10H00 (Départ libre) : Départ Randonnée VTT – Au plaisir du Palais – 30 km (dénivelé + 736 m)

20H00 : Repas et Nuit du VTT

Dimanche 29 Mai 2022

Course Nature, Trail, Marche Nordique et Randonnée Pédestre Gastronomique

8H00 : Accueil – Inscriptions Trails, Marche Nordique et Marche Pédestre Gastronomique

9H30 : Départ Trail – 25 km

(dénivelé + 740 m)

10H00 : Départ Course Nature – 12 Km (Epreuve du Challenge Groupama Aveyron)

(dénivelé + 290 m)

10H15 : Départ Marche Nordique et Marche Pédestre Gastronomique – 12 km

(dénivelé + 290 m)

30ème édition de la Randorallye VTT ! Plusieurs circuits de randonnées VTT gastronomiques mais aussi… course nature et randonnée pédestre gastronomique, trail, rando pédestre… Les samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 à Nauviale.

Ravitaillement avec des produits locaux tous les 5 km environ et animation musicale sur plusieurs stantds.

Samedi 28 Mai 2022 :

Randonnée VTT Gastronomique

7H30 : Accueil – Inscription

9H00 à 10H00 (Départ libre) : Départ Randonnée VTT – Au plaisir du Palais – 30 km (dénivelé + 736 m)

20H00 : Repas et Nuit du VTT

Dimanche 29 Mai 2022

Course Nature, Trail, Marche Nordique et Randonnée Pédestre Gastronomique

8H00 : Accueil – Inscriptions Trails, Marche Nordique et Marche Pédestre Gastronomique

9H30 : Départ Trail – 25 km

(dénivelé + 740 m)

10H00 : Départ Course Nature – 12 Km (Epreuve du Challenge Groupama Aveyron)

(dénivelé + 290 m)

10H15 : Départ Marche Nordique et Marche Pédestre Gastronomique – 12 km

(dénivelé + 290 m)

Nauviale

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC