Rando’Perrières Les Gets Les Gets Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Gets

Rando’Perrières Les Gets, 1 février 2022, Les Gets. Rando’Perrières Route des Perrières Les Perrières Les Gets

2022-02-01 17:30:00 17:30:00 – 2022-02-01 20:30:00 20:30:00 Route des Perrières Les Perrières

Les Gets Haute-Savoie Les Gets EUR 10 10 Venez participer à cette 1ère édition de la Rando’Perrières, un événement convivial en nocturne autour du ski de randonnée ! cyril@purexperience.fr +33 6 86 30 25 63 Route des Perrières Les Perrières Les Gets

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Office de Tourisme des Gets

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Gets Autres Lieu Les Gets Adresse Route des Perrières Les Perrières Ville Les Gets lieuville Route des Perrières Les Perrières Les Gets

Les Gets Les Gets https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-gets/