La Chartre-sur-le-Loir Sarthe La Chartre-sur-le-Loir EUR 10 Profitez d’une balade à bord d’un canoë, accompagnée d’un guide-conférencier qui vous racontera l’histoire de La Chartre-sur-le-Loir. Une activité enrichissante et rafraichissante. Tarifs : 10 €, – de 15 ans et demandeurs d’emploi : 5 €.

Savoir nager, tenue adaptée (chaussures obligatoires) et tenue de rechange conseillées. Age minimum : 12 ans – 2h00

Réservation obligatoire à l'Office de tourisme de la Vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.

Savoir nager, tenue adaptée (chaussures obligatoires) et tenue de rechange conseillées. Age minimum : 12 ans – 2h00

dernière mise à jour : 2021-06-30 par

