Le Musée national et domaine du château de Pau décline la thématique des Rendez-vous aux Jardins en collaboration avec des acteurs locaux de l’agglomération. Le samedi 4 juin au matin, une randonnée, organisée par l’association Tête de Pioche, reliera différents jardins de l’agglomération. Au départ des jardins de Marsan à Jurançon, elle s’arrêtera 30 minutes dans notre parc pour profiter de l’accueil d’un de nos spécialistes et poursuivra sa déambulation à la découverte de parcs et jardins à travers la ville de Pau.

Inscription obligatoire, nombre de participants limité , prévoir tenue et bouteille d’eau

Maillon du tissu urbain local, le Domaine national se fera point relais d’une randonnée qui traversera l’agglomération. Domaine national du château de Pau 2 rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Atlantique Pau Pyrénées-Atlantiques

