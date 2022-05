Randonnez avec l’âne du Cotentin dans la Vallée du Lude Carolles Carolles Catégories d’évènement: 50740

Carolles

Randonnez avec l’âne du Cotentin dans la Vallée du Lude Carolles, 4 juin 2022, Carolles. Randonnez avec l’âne du Cotentin dans la Vallée du Lude Carolles

2022-06-04 – 2022-06-04

Carolles 50740 Départ du parking de la vallée du Lude, préparation des ânes, présentation de Rodolphe Bion, garde du littoral qui nous accompagnera pour découvrir la biodiversité de notre belle vallée. Au programme, vallée, port du Lude et cabane Vauban avec une petite pause goûter à la cabane. Départ du parking de la vallée du Lude, préparation des ânes, présentation de Rodolphe Bion, garde du littoral qui nous accompagnera pour découvrir la biodiversité de notre belle vallée. Au programme, vallée, port du Lude et cabane Vauban avec une… contact@audomainedesthine.fr +33 6 81 33 25 40 https://www.audomainedesthine.fr/ Départ du parking de la vallée du Lude, préparation des ânes, présentation de Rodolphe Bion, garde du littoral qui nous accompagnera pour découvrir la biodiversité de notre belle vallée. Au programme, vallée, port du Lude et cabane Vauban avec une petite pause goûter à la cabane. Carolles

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 50740, Carolles Autres Lieu Carolles Adresse Ville Carolles lieuville Carolles Departement 50740

Carolles Carolles 50740 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carolles/

Randonnez avec l’âne du Cotentin dans la Vallée du Lude Carolles 2022-06-04 was last modified: by Randonnez avec l’âne du Cotentin dans la Vallée du Lude Carolles Carolles 4 juin 2022 50740 CAROLLES

Carolles 50740