Commune de Saint-Agnant, le dimanche 19 septembre à 10:00 Gratuit. Départ : église de Saint-Agnant. Arrivée : pigeonnier de Montierneuf. Prévoir un appareil photo.

Venez découvrir le patrimoine de Saint-Agnant lors d’un circuit de 7,5 km en nature ! Commune de Saint-Agnant Paroisse Saint-Agnant, 17620 Saint-Agnant Saint-Agnant Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00

