Randonner avec un âne et nuit en refuge.

Randonner avec un âne et nuit en refuge., 22 octobre 2022, . Randonner avec un âne et nuit en refuge.



2022-10-22 – 2022-11-06 55 EUR Parcours en moyenne montagne, dénivelés raisonnables avec un âne docile, habitué à randonner et équipé d’un bât pour porter vos affaires et/ou un enfant (à partir de 3 ans / max 30kg). Départ depuis le col d’Arras en Lavedan à 900 mètres, refuge à 1250 mètres, point culminant de la marche à 1367 mètres. Topos et cartes fournies au départ. Très beaux points de vue sur les sommets environnants. Nuits en 1/2 pension au refuge niché dans la forêt. Possibilité de commander des paniers picnics pour le lendemain. Nuitée : à partir de 59€/pers – 55€ / enfant (3-10 ans) Pendant les vacances, venez randonner sur 2 ou 3 jours, en autonomie autour du Refuge, à la découverte du Val d’Azun et de la forêt. dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville