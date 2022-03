Randonnées VTT Meaulne-Vitray Meaulne-Vitray Catégories d’évènement: Allier

Meaulne-Vitray

Randonnées VTT Meaulne-Vitray, 24 avril 2022, Meaulne-Vitray. Randonnées VTT Salle des Fêtes de Vitray Le Bourg Meaulne-Vitray

2022-04-24 – 2022-04-24 Salle des Fêtes de Vitray Le Bourg

Meaulne-Vitray Allier Meaulne-Vitray EUR 5 5 Vitray Festivités vous propose 3 nouveaux parcours de randonnée VTT au départ de Vitray, le Dimanche 24 Avril 2022.

Au choix 16, 25 et 36 km en Forêt de Tronçais Salle des Fêtes de Vitray Le Bourg Meaulne-Vitray

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Meaulne-Vitray Autres Lieu Meaulne-Vitray Adresse Salle des Fêtes de Vitray Le Bourg Ville Meaulne-Vitray lieuville Salle des Fêtes de Vitray Le Bourg Meaulne-Vitray Departement Allier

Meaulne-Vitray Meaulne-Vitray Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaulne-vitray/

Randonnées VTT Meaulne-Vitray 2022-04-24 was last modified: by Randonnées VTT Meaulne-Vitray Meaulne-Vitray 24 avril 2022 Allier Meaulne-Vitray

Meaulne-Vitray Allier