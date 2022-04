Randonnées, VTT, Gravel ” La Caussenarde ” 2022 Millau, 15 mai 2022, Millau.

Randonnées, VTT, Gravel ” La Caussenarde ” 2022 Millau

2022-05-15 – 2022-05-15

Aveyron Millau

Amis VETETISTES et adeptes du GRAVEL, DIMANCHE 15 MAI à MILLAU le Club Cyclo Millavois (FFCT-FFVELO), vous invite à sa 31ème Randonnée La CAUSSENARDE, dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses.

Chemins et monotraces variés, ravitaillements aux produits du terroir, villages caussenards typiques, bouissières, panoramas grandioses et grands espaces seront les ingrédients d’une journée inoubliable en Sud Aveyron.

Préparez vos VTT et GRAVEL pour aller découvrir les charmes du Causse du Larzac (classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) et du Causse Noir, la vallée du Tarn, les gorges de la Dourbie et de la Jonte et l’incontournable… grand Viaduc.

Au départ du Complexe Sportif de la Maladrerie, vous seront proposés 5 circuits VTT de 20, 45, 65 et 100 km, 4 parcours GRAVEL de 40, 60, 85 et 100 km et une balade pédestre de 15 km.

Les marcheurs seront emmenés sur le Larzac pour aller tutoyer le grand viaduc par une rando en corniches. Le parcours de 20 km, plutôt familial permettra de découvrir la vallée du Tarn et de la Dourbie. Pour les adeptes des Causses, il faudra conquérir le causse du Larzac au petit matin par la montée Royale. Monotraces et bouissières vous mèneront au ravitaillement du pittoresque hameau de la Blaquière, haut lieu de luttes paysannes dans les années 70. Un beau tour à travers ce typique causse pour les 45 et 65, à nouveau un ravito, un viaduc grandiose, une magnifique descente et vous retrouverez Millau, ville des sports de nature. Le fond des gorges de la Dourbie est atteint, par un monotrace inédit pour les 80 et 100. Ce sera le tremplin vers le Causse Noir, en monotrace, par le chemin de l’Empereur. Revigorés à la table des bénévoles de Saint André de Vezines après cette ascension soutenue. Un petit tour pour les 100, vers les gorges de la Jonte, les Cévennes et le causse Méjean en panorama et vous prendrez le chemin du retour, non sans avoir profité d’un dernier ravito convivial à la Tindelle. Dernière descente, en single, vers la vallée du Tarn et Millau au bout du chemin, pour raconter vos impressions de cette magnifique journée au pays des Grands Causses.

Un food truck aux produits du terroir, en circuit court, viendra vous rassasier, si vous le souhaitez, après ces efforts en circuit long.

Sur le Causse du Larzac et Causse Noir

