Randonnées VTT et pédestres à Carville Souleuvre en Bocage, 17 octobre 2021, Souleuvre en Bocage. Randonnées VTT et pédestres à Carville 2021-10-17 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-17 Lieu-dit Les Mortreux Carville

L'union cycliste Landellaise propose une randonnée VTT avec 3 circuits : 28, 42,7 et 50 km, départ à 9h, ainsi qu'une randonnée pédestre avec 3 circuits : 7, 11 et 14km, départ à 9h10. Réservation possible aux coordonnées indiquées. "Donnons à Maxime un max de souffle, atteint de mucoviscidose 1 euro reversé par inscription.

laetitia.cruet@sfr.fr +33 6 14 23 32 90

