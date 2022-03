Randonnées VTT et pédestre au pays des sorciers Ploërmel Ploërmel Catégories d’évènement: Morbihan

Ploërmel

Randonnées VTT et pédestre au pays des sorciers Ploërmel, 3 avril 2022, Ploërmel. Randonnées VTT et pédestre au pays des sorciers Ploërmel

2022-04-03 – 2022-04-03

Ploërmel Morbihan Ploërmel L’association Loyat sports nature organise une nouvelle édition de sa randonnée. Quatre circuits de randonnée pédestre (7, 11, 14 ou 17 km) et quatre circuits VTT (18, 30, 40, 50) empruntent les chemins et sous-bois du territoire. Départs à partir de 7h45 jusqu’à 9h45. loyatsportsnature@gmail.com +33 6 32 65 13 93 L’association Loyat sports nature organise une nouvelle édition de sa randonnée. Quatre circuits de randonnée pédestre (7, 11, 14 ou 17 km) et quatre circuits VTT (18, 30, 40, 50) empruntent les chemins et sous-bois du territoire. Départs à partir de 7h45 jusqu’à 9h45. Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Ploërmel Autres Lieu Ploërmel Adresse Ville Ploërmel lieuville Ploërmel Departement Morbihan

Ploërmel Ploërmel Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploermel/

Randonnées VTT et pédestre au pays des sorciers Ploërmel 2022-04-03 was last modified: by Randonnées VTT et pédestre au pays des sorciers Ploërmel Ploërmel 3 avril 2022 morbihan Ploërmel

Ploërmel Morbihan