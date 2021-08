Randonnées urbaines Parc des Bords de seine, 18 septembre 2021, Rueil-Malmaison.

Randonnées urbaines

Parc des Bords de seine, le samedi 18 septembre à 09:00

Une traversée inédite de la banlieue parisienne pour en révéler les richesses et les jeunesses de Rueil-Malmaison au Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux. Organisée par la Preuve par 7, Le Plus Petit Cirque du Monde (Bagneux) et le T2G Théâtre de Gennevilliers, en partenariat avec la Fondation Daniel et Nina Carasso et le soutien des villes de Gennevilliers, Bagneux, Rueil-Malmaison et de la Métropole du Grand Paris. Et si le patrimoine était, plutôt qu’une série de monuments hérités, ce que nous construisons et transformons au quotidien ? Et si, à l’heure de la Métropole du Grand Paris, il se cachait dans des usages remarquables ou des architectures inaperçues, des lieux sauvages ou construits disséminés en banlieue parisienne ? Et si la jeunesse, porteuse d’avenir, était la mieux placée pour le révéler, en prendre soin et en parler ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à un grand voyage métropolitain. L’objectif : relier deux espaces d’expérimentation urbanistique, architecturale et artistique, associés à la Preuve par 7 partant de Gennevilliers pour se rendre à Bagneux, à l’occasion d’un périple fait de navigation fluviale, randonnée pédestre et cycliste, et camping ! Spectacles et impromptus artistiques, visites guidées, performances et lectures sont au programme de cette épopée. Questionnant les enjeux urbains, environnementaux, économiques et sociaux du Grand Paris, ce “Grand voyage” impliquera des écoles d’architecture et plusieurs lycées des Hauts-de-Seine. • Des dizaines d’adolescents nous guidant à travers la métropole • 5 artistes citoyens engagés • Des musiciens, danseurs et circassiens sur une péniche • 4 x 25 kilomètres arpentés • Plusieurs maires d’Île-de-France en chaussures de randonnée • Des conférences, des débats et des lectures • Un centre culturel de rencontre dédié aux patrimoines des villes de banlieue

Sur inscription dans la limite des places disponibles, point de départ au parc des Bords de Seine

Parc des Bords de seine Parc des Bords de Seine, 25 chemin rural 92500 Rueil Malmaison Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine



2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T15:00:00