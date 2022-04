Randonnees urbaines « PAR SAINT GEORGES ! POINT DE DRAGON MAIS UN QUARTIER » Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux Dordogne Périgueux 4.5 4.5 EUR Dimanche 4 septembre Randonnées urbaines « PAR SAINT GEORGES ! POINT DE DRAGON MAIS UN QUARTIER » INFOS PRATIQUES : Prévoir de bonnes chaussures de marche. La distance à parcourir est de 4 à 5 kilomètres.

Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux ou dans les Bureaux d’Information Touristique de Vergt et de Sainte-Alvère avant la visite. Connu pour la figure écrasante de Pierre Magne, Saint Georges est doté d’une histoire longue et de bâtiments d’intérêt. Que ces derniers soient détruits, oubliés ou encore existants, ils constituent, avec le réseau viaire, l’ossature de cette partie de Périgueux située sur la rive gauche de l’Isle. Du faubourg des Barris aux églises, en passant par le secteur militaire, partez à la découverte de cet ensemble diversifié ensemble diversifié sans armure ni bouclier ! Dimanche 4 septembre Randonnées urbaines « PAR SAINT GEORGES ! POINT DE DRAGON MAIS UN QUARTIER » INFOS PRATIQUES : Prévoir de bonnes chaussures de marche. La distance à parcourir est de 4 à 5 kilomètres.

