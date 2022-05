Randonnees urbaines : CAMPAGNE(S) DE CONSTRUCTION, 22 mai 2022, .

Randonnees urbaines : CAMPAGNE(S) DE CONSTRUCTION

2022-05-22 – 2022-05-22

6 6 EUR Dimanche 22 mai

Randonnées urbaines

Avec l’arrivée du chemin de fer et l’installation des ateliers du Paris Orléans, la pression immobilière est très importante à Périgueux. La ville assainit, trace et lotit dans les espaces périphériques consacrés au maraichage. Les lois du début du XXe siècle accompagnent l’accès à la propriété au plus grand nombre. Une vague de constructions que l’on invite à découvrir par une balade dans l’espace urbain.

INFOS PRATIQUES : Prévoir de bonnes chaussures de marche. La distance à parcourir est de 4 à 5 kilomètres. Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux ou dans les Bureaux d’Information Touristique de Vergt et de Sainte-Alvère avant la visite.

