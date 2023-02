Randonnées Théâtrales Marcel Pagnol, 22 avril 2023, Allauch .

Randonnées Théâtrales Marcel Pagnol

Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhone

2023-04-22 – 2023-06-04

Allauch

Bouches-du-Rhone

EUR Nous vous proposons de traverser les paysages de la Provence chère à Marcel Pagnol et de devenir, le temps d’une journée entièrement scénarisée, les employés de la tuilerie Saint-Henri… Le “Saltimband” vous guidera dans les collines d’Allauch et, avec de la bonne humeur et de bonnes chaussures, vous pourrez goûter à la beauté des lieux et vous laisser surprendre par les rencontres, que vous y ferez : La belle Naïs au charme sensuel, et dans son ombre jamais très loin, l’ami Toine, le bossu dont l’amour indéfectible pour la jeune paysanne ne pourra que vous toucher. Les Rostaing, tellement collet monté, dont le fils prodigue Frédéric vous séduira peut-être, comme il séduit Naïs. Micoulin, père de Naïs et métayer des Rostaing, car vous passerez forcément par sa ferme : mais discrètement, car ce dernier ne rigole pas du tout. Vous longerez peut-être la mer, qui sait ? Et vous chanterez certainement, car il n’y a rien de meilleur pour arpenter les chemins ! Au delà des paysages, vous voyagerez bien sûr, de par les mots. Et quand il s’agit de ceux de Marcel Pagnol, le voyage est forcément beau !

Vivez l’un des plus célèbres films de Marcel Pagnol, tout en randonnant sur près de 10 km, à travers les sentiers du domaine Départemental de Pichauris !

