Randonnées sur les traces du Trail Nocturne du Pain Chaud Lanfains, 20 février 2022, Lanfains.

2022-02-20 09:00:00 – 2022-02-20 11:30:00 saint-brandan Carestiemble

Randonnées pédestres (9 ou 13 km) qui reprennent les mêmes traces que le trail qui aura lieu la semaine suivante : le Trail Nocturne du Pain Chaud. https://sites.google.com/site/lesnocturnesdupainchaud/

