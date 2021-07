Randonnées sur les chemins autour de Cernoy-en-Berry Cernoy-en-Berry 45360, 8 août 2021, Cernoy-en-berry.

Deux parcours de randonnée vous sont proposés au départ de Cernoy-en-Berry par l’association Cernoy d’hier à demain. Inscription et départ à partir de 7 h 30 de la salle des fêtes pour 15,5 km et 8,5 km. Pot de départ et à l’arrivée. Ravitaillement sur le parcours du 15,5 km. Inscription sur place et par courriel.

Voir https://www.cernoydhierademain.fr/

2021-08-08T07:30:00 2021-08-08T12:00:00