Saint-Aubin-de-Lanquais Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne, Saint-Aubin-de-Lanquais Randonnées Saint-Aubin-de-Lanquais Saint-Aubin-de-Lanquais Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Aubin-de-Lanquais

Randonnées Saint-Aubin-de-Lanquais, 1 août 2021-1 août 2021, Saint-Aubin-de-Lanquais. Randonnées 2021-08-01 08:30:00 – 2021-08-01 Parking Laverne Château Tour de Grangemont

Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne Saint-Aubin-de-Lanquais Venez découvrir une superbe randonnée de 12km à Saint Aubin de Lanquais au Parking de Laverne, le Dimanche 1er Août à partir de 8h30. Lors de cette randonnée, une dégustation sera offerte à l’arrivée des propriétaires. Réservation Obligatoire. Venez découvrir une superbe randonnée de 12km à Saint Aubin de Lanquais au Parking de Laverne, le Dimanche 1er Août à partir de 8h30. Lors de cette randonnée, une dégustation sera offerte à l’arrivée des propriétaires. Réservation Obligatoire. +33 6 85 31 23 81 Venez découvrir une superbe randonnée de 12km à Saint Aubin de Lanquais au Parking de Laverne, le Dimanche 1er Août à partir de 8h30. Lors de cette randonnée, une dégustation sera offerte à l’arrivée des propriétaires. Réservation Obligatoire. Venez découvrir une superbe randonnée de 12km à Saint Aubin de Lanquais au Parking de Laverne, le Dimanche 1er Août à partir de 8h30. Lors de cette randonnée, une dégustation sera offerte à l’arrivée des propriétaires. Réservation Obligatoire. Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Aubin-de-Lanquais Autres Lieu Saint-Aubin-de-Lanquais Adresse Parking Laverne Château Tour de Grangemont Ville Saint-Aubin-de-Lanquais lieuville 44.79372#0.59447