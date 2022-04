Randonnées Rethel rando mai

Randonnées Rethel rando mai, 5 mai 2022, . Randonnées Rethel rando mai

2022-05-05 – 2022-05-05 Jeudi 5 maiSERY. Rendez-vous 13h30 sur la place. Départ 14h Samedi 14 mai BERRU. Rendez-vous 13h30 sur le terrain de foot. Départ 14h Samedi 21 mai MONTHERME. Rando pique-nique. Co voiturage 9h du parking Linard Rethel. Rendez-vous 10h sur les Bords de Meuse. Départ 10h30 dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville